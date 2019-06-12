» مصرع 16 شخصا في حادث مرور مروع بحلوان

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ارتفع عدد ضحايا حادث سير بمصر إلى 16 قتيلا، مساء الأربعاء، بحسب وسائل إعلام محلية.
ونقلت تقارير محلية عن مصدر أمني (لم تسمه)، قوله إن "16 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 8 آخرون، في حادث تصادم حافلتي نقل ركاب صغيرتين وسيارة خاصة، وقع على الطريق السريع بضاحية حلوان (جنوبي القاهرة)".
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة في بيان، أن عدد ضحايا حادث سير جنوبي القاهرة، بلغ 14 قتيلا و10 مصابين.
وفي أغسطس/ آب 2017، قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، إن عدد الوفيات والإصابات الناتجة عن حوادث الطرقات لعام 2015، بلغ 25 ألفا و500 حالة، منها 6203 حالات وفاة، و19 ألفا و297 إصابة.
ووفق تقرير منظمة الصحة العالمية في 2015، الخاص بالسلامة على الطرقات، جاءت مصر في المرتبة الـ 16 عربيا، و109 عالميا من أصل 180 دولة، من حيث معدلات وفيات الحوادث البالغة 12.8 متوفى/ 100 ألف نسمة.
وتتكرر حوادث الطرقات في البلاد، بسبب التراخي في تطبيق معايير الأمان، ورعونة القيادة، وسوء حالة الطرقات، وتهالك السيارات، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. -

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