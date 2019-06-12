» واشنطن تعين دونالد بوث مبعوثا خاصا إلى السودان

12 يونيو 2019 - 11:30 م

أعلنت الخارجية الأمريكية، الأربعاء، عن تعيين الدبلوماسي دونالد بوث، مبعوثا خاصا إلى السودان.



وقال المتحدث باسم الوزارة، مورغان أورتاغوس، إن مهمة بوث، ستكون "السعي إلى حل سياسي بين الحكام العسكريين والجماعات التي تنادي بحكم مدني في السودان"، بحسب شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية.



وتتهم "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي في السودان، المجلس العسكري الانتقالي بعدم الرغبة في تسليم السلطة إلى المدنيين، بينما يتهمها المجلس برفض وجود شركاء حقيقيين لها، خلال المرحلة الانتقالية.



وأضاف أورتاغوس، أن بوث، يزاول مهمته بالفعل، حيث يسافر مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية، تيبور ناجي، إلى السودان، وينخرط في مباحثات مع الطرفين.



وسبق أن عمل بوث، مبعوثا خاص إلى السودان ودولة جنوب السودان بين عامي 2013 و2017، في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.



كما عمل سفيرا لدى كل من ليبيريا وزامبيا وإثيوبيا، بين 2005 و2013.



وترفض قوى التغيير في السودان، الاستجابة لدعوات من المجلس العسكري لاستئناف المفاوضات حول نسب التمثيل في أجهزة السلطة المقترحة في المرحلة الانتقالية.



وتشترط قوى التغيير، للعودة إلى المفاوضات، أن يعترف المجلس بارتكابه جريمة فض اعتصام الخرطوم، في 3 يونيو/ حزيران الجاري، وتشكيل لجنة تحقيق دولية لبحث ملابسات فض الاعتصام.



وأفادت قوى التغيير بسقوط 118 قتيلا، في فض الاعتصام وأعمال عنف تلته.



بينما قالت وزارة الصحة، في آخر إحصاء لها الخميس الماضي، إن عدد القتلى يبلغ 61 فقط.



وأعلن المجلس العسكري، أنه جرى توقيف عدد من منتسبي القوات النظامية، ضمن التحقيقات في فض الاعتصام، وسيتم تقديمهم إلى الجهات القضائية.

واعتصم آلاف السودانيين، أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة، منذ 6 أبريل/ نيسان الماضي، للمطالبة برحيل عمر البشير، ثم الضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي، كما في حدث في دول عربية أخرى، بحسب محتجين.