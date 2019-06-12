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جونسون: بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي نهاية أكتوبر

عرب وعالم

وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون
وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون

المصريون ووكالات

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تعهد وزير الخارجية البريطاني السابق، بوريس جونسون، الأربعاء، بأنه إذا تم انتخابه رئيسا للوزراء فسيلتزم بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في 31 أكتوبر/ تشرين أول المقبل، سواء بموجب اتفاق مع بروكسل أو من دونه.
وخلال كلمة له بمناسبة إطلاق حملته لزعامة حزب المحافظين، أضاف جونسون، الأوفر حظا لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي: "يتعين أن نُبقي على خيار ترك الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق كملاذ أخير"، حسب صحيفة "فاينانشيال تايمز" المحلية.
وتابع: "لا أقصد أنني أريد الخروج من دون اتفاق، لكن يتعين علينا أن نستعد لذلك كملاذ أخير".
وأردف: "بعد ثلاث سنوات من التخلف عن المواعيد النهائية للخروج، يتعين علينا ترك الاتحاد في 31 أكتوبر".
ومضى قائلا إنه إذا تم انتخابه (في يوليو/تموز المقبل) فسيمضي في مسارين، أحدهما يتعلق بالتفاوض حول اتفاق أفضل مع بروكسل، والآخر إعداد خطط للخروج من دون اتفاق، لتعزيز الموقف التفاوضي لبريطانيا.
ويستعد النواب البريطانيون لمنع أي رئيس وزراء جديد من مقاطعة البرلمان، وإجبار بريطانيا على الخروج من التكتل الأوروبى من دون اتفاق.
وأبرمت ماي، في نوفمبر/ تشرين ثانٍ الماضي، اتفاقا مع بروكسل، ينظّم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن مجلس العموم رفضه ثلاث مرات.
واتخذت لندن قرار مغادرة الاتحاد بموجب استفتاء شعبي، في 23 يونيو/ حزيران 2016، وكان من المقرر أن تغادر رسميا في 29 مارس/ آذار الماضي، لكن تم التأجيل، لعدم التوصل إلى اتفاق نهائي ينظم الأمر؛ إثر رفض البرلمان البريطاني. -

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