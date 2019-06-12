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ترامب يعتزم إرسال ألف جندي إلى بولندا

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ترامب
ترامب

المصريون ووكالات

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أن الولايات المتحدة سترسل ألف جندي إلى بولندا، "ضمن توسيع الشراكة العسكرية بين البلدين"، دون ذكر موعد الإرسال.
وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس البولندي أندريه دودا، في البيت الأبيض، إن وارسو وافقت على بناء قاعدة لهذا العدد من القوات.
وشدد ترامب، على أن بولندا ستتحمل تكلفة بناء القاعدة، بحسب ما نقلت وكالة أنباء "أسوشيتد برس".
كما أعلن أن وارسو، ستشتري 32 مقاتلة "إف 35 جوينت سترايك" من الولايات المتحدة.
من جانبه، قال دودا إن "الولايات المتحدة سيكون لها وجود متزايد على نحو تدريجي من الناحية العسكرية".
ودعا الرئيس البولندي، ترامب إلى زيارة وارسو في سبتمبر/ أيلول المقبل، للمشاركة في إحياء ذكرى الحرب العالمية الثانية.
والعام الماضي، وقعت بولندا عقدا مع الولايات المتحدة بقيمة 4 مليارات دولار، لشراء منظومة الدفاع الجوي والصاروخي "باتريوت". 

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