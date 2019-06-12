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مقاتلات تابعة لـ"حفتر" تقصف مواقع لقوات الوفاق جنوبي طرابلس

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أسر العشرات من قوات حفتر
أسر العشرات من قوات حفتر

المصريون ووكالات

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إسقاط مقاتلة تابعة لـ"حفتر" جنوبي طرابلس

قصفت مقاتلات تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، قائد قوات الشرق، الأربعاء، تمركزات تابعة للقوات التابعة حكومة الوفاق جنوبي العاصمة الليبية طرابلس، بحسب مصدر عسكري.
وقال المصدر العسكري التابع لحكومة الوفاق، (المعترف بها دوليا)، للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن القصف استهدف تمركزات لقواتنا في منطقتي صلاح الدين والهضبة، جنوبي طرابلس.
وأضاف المصدر، أن القصف لم يسفر عن تسجيل أي إصابات حتى الساعة (18.50 ت.غ)، ولكنه كان قريبا جدا من الأحياء السكنية.
وفي السياق ذاته، نقلت قناة "ليبيا الأحرار" (خاصة) عن قائد محور صلاح الدين محمد الضراط، قوله إن طيران حفتر استهدف منزلا به عائلة بمنطقة صلاح الدين، دون إعطاء مزيد من تفاصيل.
فيما قال الناطق باسم عملية بركان الغضب مصطفى المجعي، قناة الرائد (خاصة)، أن طيران حفتر استهدف منزلا في صلاح الدين، ومستشفى أبو سليم استقبل 8 حالات مصابة جراء القصف.
ووفق مراسل الأناضول، فإن محاور القتال تشهد الأربعاء، هدوءً حذرًا بعدما تمكنت الثلاثاء قوات حفتر من صد هجوم كبير لقوات الوفاق على مطار طرابلس الدولي القديم.
وأضاف المراسل، نقلا عن مصادر ميدانية، أن اشتباكات الثلاثاء، خلفت عددا من القتلى من الطرفين، بينهم 6 يتبعون للمنطقة العسكرية الغربية التابعة للوفاق.
وفي وقت سابق الثلاثاء، قال المتحدث باسم قوات الوفاق، محمد قنونو، إن سلاج الجو نفذ ثلاث ضربات جوية ضد قوات حفتر في منطقة قصر بن غشير ومحيط مطار طرابلس، جنوبي العاصمة.
ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشهد طرابلس معارك مسلحة إثر إطلاق حفتر، عملية عسكرية للسيطرة عليها وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة في ليبيا واستنفار قوات حكومة "الوفاق" التي تصد الهجوم.

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