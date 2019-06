» الخارجية السودانية تستدعي السفير البريطاني

أفادت وكالة السودان للأنباء (سونا) بأن وزارة الخارجية استدعت السفير البريطاني بالخرطوم اليوم الأربعاء للاحتجاج على تصريحاته بشأن التطورات السياسية في البلاد.

وكتب السفير البريطاني عرفان صديق على "تويتر" الأسبوع الماضي بعد محاولات لفض اعتصام المحتجين بالسودان "لا مبرر لمثل هذا الهجوم. يجب أن يتوقف ذلك الآن".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية لوكالة (سونا) إن الوزارة تحتج على التغريدات المتكررة للسفير والتي تتعارض مع "الأعراف الدبلوماسية الراسخة".

If there weren't strong enough arguments for ending the violence in #Sudan, the killing of 19 children in the last 9 days should make all those responsible for the ongoing violence think long and hard about their actions. We need a political agreement and an end to violence now. https://t.co/kAEGCDOYMo