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«ماني» يغيب عن السنغال في افتتاحية الأسود بأمم إفريقيا

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المصريون

امم افريقيا

السنغال

مانى

يغيب ساديو ماني، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب السنغالي، عن أولى مباريات منتخب بلاده فى كأس أمم إفريقيا 2019 بمصر، حسبما كشفت تقارير صحفية سنغالية.

وتلعب السنغال أولى مبارياتها فى أمم إفريقيا ضد تنزانيا فى 23 يونيو ووفقا لموقع "foot221 " السنغالي، فإن ماني سيغيب بسبب تراكم البطاقات، حيث حصل على بطاقتين صفراويتين خلال تصفيات أمم إفريقيا 2019 .

وحصل ماني على البطاقتين أمام مدغشقر فى التعادل 2-2 وأمام غينيا الإستوائية في فوز السنغال بنتيجة 1-0 ، في الوقت الذى يأمل فيه الاتحاد السنغالي بإزالة البطاقة الثانية.

وخلال المباراة المذكورة اندفع ساديو ماني للاحتفال بعد نهاية المباراة، ولكن الحكم أشهر له البطاقة الصفراء.

وعلى الموقع الرسمي للإتحاد الإفريقي لكرة القدم، تم احتساب البطاقة الصفراء الثانية التى حصل عليها ماني فى مباراة غينيا الاستوائية، والتى جمعت المنتخبين فى 17 نوفمبر 2018، وبالتالي وفقا لإحصاءات الكاف سيغيب ماني عن المباراة الأولى.


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