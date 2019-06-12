«أجيري» يتحدث عن استعدادات المنتخب لـ«كان 2019»

12 يونيو 2019 - 07:14 م

أبدى المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، سعادته بالمستوى الذي ظهر به لاعبى الفراعنة بعد مرور 6 أيام من معسكر المنتخب استعداداً لبطولة أمم افريقيا المقرر لها 21 يونيو الجاري حتي 19 يوليو المقبل.

كشف أجيري فى المؤتمر الصحفي المقام اليوم باستاد برج العرب ، نستعد لتحقيق الفوز فى أول ودية للمنتخب غداً أمام تنزانيا ونسعى لتجربة بعض الخطط والجمل فى مباراة الغد.

تابع أجيري أن هناك حالة من التركيز داخل المعسكر ورغبة لدي اللاعبين لتحقيق البطولة و إسعاد الجماهير وهو ما نعمل عليه جاهدين وأري ذلك على وجوه اللاعبين