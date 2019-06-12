» مفاوضات بين مصر واليابان لتنفيذ مشروع «مترو الهرم»

عقدت وزارتا النقل والاستثمار والتعاون الدولي، اجتماعا مشتركا مع وفد من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" برئاسة تاكيما ساكاموتو، مدير الوكالة للشرق الأوسط وأوروبا، بحضور السفير ماساكي نوكي، سفير دولة اليابان لدى القاهرة، وفريق عمل الوزارتين.

شهدت المفاوضات بين الجانبين المصري والياباني خلال الاجتماع، تقدما كبيرا فيما يخص التعاون المشترك لتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق والتي تمتد بطول 18 كيلو من حدائق الأهرام حتى الملك الصالح بعدد 17 محطة واتفق الجانبان على استمرار تكثيف الاجتماعات خلال الأيام القادمة للإسراع في البدء في اتخاذ الخطوات التنفيذية للمشروع.

وأكدت "النقل" أهمية تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق كأحد الحلول الرئيسية المهمة لتخفيف السيولة المرورية بما يحقق سهولة تنقل الأفراد، خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية بتطوير وتعظيم وتنظيم النقل الجماعي، خاصة أن المشروع له أهمية كبيرة في تلبية متطلبات النقل للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في منطقة الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة.