بث أمم إفريقيا على الأرضي بدون الحاجة لجهاز خاص

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الوطنية للإعلام

قررت الهيئة الوطنية للإعلام إتاحة قناة تايم سبورتس على البث الأرضي التناظري مما يسهل على الجماهير المصرية مشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية والتي ستقام بمصر بدءا من 21 يونيو الحالي

وكان من المقرر إذاعة المباريات عبر قناة تايم سبورتس على البث الأرضي الرقمي وهو ما يحتاج الحصول على جهاز خاص للحصول على البث، وجاء قرار الهيئة العامة للإعلام لتسهيل مشاهدة المباريات بدون الحاجة لجهاز مخصص للبث الأرضي الرقمي.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية 2019 في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو، في 6 مجموعات بمحافظات القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية والسويس.


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