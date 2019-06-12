أول تحرك للأهلي بعد قرار مركز التحكيم الرياضي

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اتحاد الكرة

المصريون

الاهلى

تعقد اللجنة القانونية بالنادي الأهلي اجتماعًا غدًا، الخميس، لمناقشة تطورات شكوى النادي ضد اتحاد الكرة لدى لجنة التسوية والتحكيم الرياضي باللجنة الأولمبية المصرية بعدما تقرر تأجيل شكوى الأهلي إلى يوم 2 يوليو المقبل.

كانت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي قد قررت تأجيل البت فى نظر الشق المستعجل من دعوى النادى الأهلى ضد اتحاد الكرة بشأن المباريات المتبقية من بطولة الدورى إلى جلسة 2/7/2019  وإلزام اتحاد الكرة بتقديم صورة طبق الأصل من بيانه الصادر بتاريخ 10/6/2019 والمتضمن مخاطبة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بمد فترة القيد حتى 5/8/2019 وعما إذا كانت هناك استجابة لهذا الطلب من عدمه والاستعلام من الاتحاد ” المحتكم ضده ” عما إذا كان قد وضع جدول المباريات المتبقية فى الدورى لعام 2018/2019 فيما بعد الإنتهاء من بطولة الأمم الأفريقية المقامة فى مصر وأخطار الأهلى به من عدمه .

وحيث أن النادى الأهلى كان ينتظر إصدار اللجنة الأستشارية لقرارها فى موعد قريب نظراً لأهمية الوقت حيث تنتهى الفترة المحددة من قبل الاتحاد الأفريقى لأشتراك الأندية فى بطولات القارة يوم 30/6/2019 إلا أن اللجنة الأستشارية حددت 2/7/2019 لمعاودة نظر الدعوى لذا فأن اللجنة القانونية بالاهلي سوف تعقد اجتماعاً غداً الخميس لمناقشة كافة الأمور والنظر فى أفضل السبل بما يحفظ حقوق النادى.



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