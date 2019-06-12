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دراسة:

المصريون الأكثر تصديقًا لشائعات الإنترنت

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متابعات ـ محمد عبدالرحمن

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تحذيرات من "الخدعة" الكبرى من واتساب

قالت دراسة لشركة "إبسوس" لدراسات السوق، إن المصريين هم الأكثر تصديقا للأخبار الكاذبة على الإنترنت، في حين كان الباكستانيون الأكثر تشككًا في التعامل معها.

وأضافت الدراسة التي أجريت على 25 ألف مستخدم للإنترنت في 24 دولة، أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت سببا في عدم ثقة المستخدم في الإنترنت.

وتنتشر أغلب الأخبار الكاذبة، بحسب الدراسة التي أجريت بالشراكة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، في الولايات المتحدة، تليها روسيا، ثم الصين.

وطالب المشاركون في الدراسة الحكومات بالتصدي لهذا النوع من الأخبار التي تنتشر بشكل رئيسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمدونات.

وتقدم الدراسة التي تجرى للعام الخامس على التوالي، آراء مستخدمي الإنترنت حول موضوعات مثل الخصوصية على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والأخبار الكاذبة.

وأظهرت الدراسة، التي تعد أكبر استطلاع عالمي حول أمن الإنترنت والثقة فيه، أن 86% ممن أجريت عليهم الدراسة وقعوا في فخ الأخبار الكاذبة، على الأقل في مرة واحدة فيما قال 14% إن ذلك لم يحدث لهم مطلقًا، وأوضحت الدراسة أن موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك هو المصدر الأول للأخبار الكاذبة بآراء 77% ممن أجري الاستطلاع عليهم يليه موقع تويتر.


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