» بالفيديو.. «شوبير» يكشف سبب استبعاد «معلول» من قائمة تونس

12 يونيو 2019 - 05:19 م

كشف الاعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، سر استبعاد علي معلول من القائمة النهائية للمنتخب التونسي، والتي من المنتظر مشاركتها في «كان 2019».

وقال «شوبير» في تصريحات عبر برنامجه المذاع علي قناة «تايم سبورت» أن سبب استبعاد علي معلول من قائمة منتخب بلاده هو ان المدير الفني لنسور قرطاج، ألان جيريس, تابع اللاعب خلال مباريات المنتخب التونسي بكأس العالم الصيف الماضي و ليس لديه قناعة بأداء اللاعب خلال مشاركة في المباريات.

وأضاف: «ان المدير الفني لديه قناعات كبيرة بظهير الترجي التونسي أيمن بن محمد وأيضًا ضمه لكريم العوضي, خوفًا من عدم جاهزية فرجاني ساسي, ليشارك بدلًا له».

وتابع: «أن الخبر نزل علي الجماهير التونسية كالصاعقة لان اللاعب لديه شعبية كبيرة في بلده تونس».

واختتم: «علي معلول لديه شعبية كبيرة في داخل مصر من جمهور الأهلي والزمالك وبذلك فقد المنتخب التونسي جزء كبير من تعاطف الجماهير المصرية لعدم وجود لاعب الأهلي في القائمة».