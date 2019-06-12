موعد تقديم «هازارد» لجماهير ريال مدريد

12 يونيو 2019 - 05:09 م

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن موعد تقديم البلجيكي إيدين هازاراد لاعب تشيلسي السابق لوسائل الإعلام، والذي تم التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر النادي عبر الموقع الرسمي أن غدًا الخميس سيكون موعد تقديم هازارد أمام جماهير الريال في السابعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وكان النادي الملكي قد أعلن التعاقد مع صاحب الـ28 عامًا قادمًا من صفوف البلوز تشيلسي لمدة 5 سنوات مقبلة حتى 30 يونيو 2024.

وخاض هازارد 352 مباراة بقميص البلوز، وسجل 110 أهداف، وهو تاسع أفضل الهدافين في تاريخ النادي