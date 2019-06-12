  • الأربعاء 12 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر06:54 م
بحث متقدم
امم افريقيا

بث أمم إفريقيا على الأرضي بدون الحاجة لجهاز خاص

العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن"

«التحالف» يكشف تفاصيل جديدة عن استهداف مطار أبها

صورة أرشيفية

أول تعليق من أمريكا على استهداف مطار «أبها» السعودي

الإخوان

القضاء الأردني يرفض عودة أموال الإخوان«المنحلة»

الاهلى

أول تحرك للأهلي بعد قرار مركز التحكيم الرياضي

عاصفة ترابية

«الأرصاد»: عواصف ترابية على هذه المناطق غدًا

تركي آل الشيخ

قرار سعودي بحظر ظهور فنانة شهيرة على قنوات المملكة

من السودان

إحباط محاولة انقلاب على المجلس العسكري السوداني

من الحادثة

مصرع 12 شخصا وإصابة 11 آخرين في حادث على الأتوستراد

أرشيفية

انفجار داخل منصة إيرانية لاستخراج الغاز في مياه الخليج

موعد تقديم «هازارد» لجماهير ريال مدريد

الرياضة

هازارد
هازارد

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

شروط قاسية لحضور حفل زفاف "راموس"

#

صديق صلاح المقرب ينضم إلى ريال مدريد.. فهل يلحق به؟

#

رسميا.. ريال مدريد يعلن تعاقده مع البلجيكي هازارد

#

«هازارد» ثالث صفقات ريال مدريد الصيفية

ريال مدريد

المصريون

هازارد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن موعد تقديم البلجيكي إيدين هازاراد لاعب تشيلسي السابق لوسائل الإعلام، والذي تم التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر النادي عبر الموقع الرسمي أن غدًا الخميس سيكون موعد تقديم هازارد أمام جماهير الريال في السابعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وكان النادي الملكي قد أعلن التعاقد مع صاحب الـ28 عامًا قادمًا من صفوف البلوز تشيلسي لمدة 5 سنوات مقبلة حتى 30 يونيو 2024.

وخاض هازارد 352 مباراة بقميص البلوز، وسجل 110 أهداف، وهو تاسع أفضل الهدافين في تاريخ النادي


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. عمر بن عبد العزيز (17)

محمود سلطان

السودان.. إلى أين؟

فراج إسماعيل

5يونيو من حيدر باشا إلى(ابن أخته)

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» وقف عرض "شيخ الحارة" بالإمارات
» البورصة تخسر 2.2 مليار جنيه
» بالفيديو.. «شوبير» يكشف سبب استبعاد «معلول» من قائمة تونس
» المصريون الأكثر تصديقًا لشائعات الإنترنت
» الأهلي يدعم «معلول» بعد استبعاده من أمم إفريقيا
» لبحث الاتفاق النووي.. رئيس الوزراء الياباني يصل إلى إيران
» رئيس الرقابة الإدارية يتعهد للرئيس بهذا الشيء
» تجمع المهنيين السودانيين يعلن عن جدول عمله الثوري
» برومو "الفيل الأزرق" يحقق مشاهدات خيالية في 24 ساعة
» خبير فى جراحة العمود الفقرى بالمركز الطبى العالمى
» خطأ كارثي كاد أن يودى بحياة ركاب طائرة باكستانية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • مغرب

    07:04 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب
كومبارس
.