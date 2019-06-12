«الأرصاد»: عواصف ترابية على هذه المناطق غدًا

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الخميس، طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وذلك خلال ساعات النهار، لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا، فتكون:



