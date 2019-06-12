» وقف عرض "شيخ الحارة" بالإمارات

12 يونيو 2019 - 05:03 م

قررت دولة الإمارات وقف عرض برنامج "شيخ الحارة، والذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، بناء على طلب المجلس الأعلى للإعلام المصرى.

وتلقى الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خطابا من الدكتور سلطان الجابر، وزير الدولة الإماراتي، رئيس المجلس الوطني للإعلام، أكد فيه التواصل مع قناتي الظفرة وحواس، وحذف كل المحتوى الذي يتعارض مع المعايير المعمول بها في القوانين والأنظمة والأكواد الإعلامية المصرية من برنامج "شيخ الحارة" وأنه تم وقف عرض البرنامج.

وثمّن الوزير سلطان الجابر، العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر والإمارات، مؤكدا حرص بلاده على توطيدها وترسيخها لما فيه خدمة الشعبين الشقيقين في ظل القيادتين الحكيمتين.

وكان رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، خاطب نظيره الإماراتي حول لجوء قناة القاهرة والناس لبيع برنامج "شيخ الحارة" لقنوات إماراتية عقب قرار وقفه في مصر بقرار من المجلس الأعلى للإعلام، وهو ما استجاب له الجانب الإماراتي على الفور.