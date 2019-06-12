قرار سعودي بحظر ظهور فنانة شهيرة على قنوات المملكة

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تركي آل الشيخ

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حظر

تركي آل الشيخ

فنانة كويتية

قالت وسائل إعلام سعودية، إن الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، أصدرت قرارًا ، بتعليق أي نشاط فني للممثلة الكويتية منى شداد في المملكة.

وتضمن القرار منع ظهور الممثلة منى شداد في أي قنوات تلفزيونية وإذاعية في المملكة.

كما أكد القرار المشرف على الفعاليات الفنية فى المملكة العربية السعودية عبدالله مخارش، مشيرًا إلى أنه تم تعليق أى نشاط فنى للممثلة الكويتية منى شداد فى المملكة، ومنع ظهورها فى أى قنوات تلفزيونية وإذاعية سعودية.

وفى تغريدة عبر حسابه فى تويتر، مساء الثلاثاء، قال مخارش "تم تعليق أى نشاط فنى لمنى شداد فى المملكة العربية السعودية من قبل الهيئة العامة للترفيه، ومنع ظهورها فى أى من قنواتنا التلفزيونية والإذاعية".

وتابع مخارش "كفاية استهتار فينا، فتحنا لكم قنواتنا ومنابرنا وبيوتنا، لا تستغلوا طيبتنا وكرمنا، نحن لا نمن على أحد، لكن وقت الجد إحنا شعب قوى ولن نسكت على من يسىء لولاة أمرنا وبلادنا".

جاء ذلك بعد تداول فيديو لـ”شداد” وهي تمدح في قطر وأميرها الشيخ تميم بن حمد، واصفةً إياه بـ”تميم المجد”، بعد المقاطعة العربية للدوحة لاتهامها بتمويل الإرهاب وهو ما تنفيه قطر.


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