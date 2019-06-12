"التموين" تزف بشرى سارة للمواطنين

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التموين

السكر

بشري

إنتاج

البنجر

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن احتياطى مصر الاستراتيجى من السكر يكفى استهلاك 8 أشهر، لافته إلى أن متوسط الاستهلاك الشهري من السكر يتفاوت ما بين 230 إلى 240 ألف طن شهريًا.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للسكر، بحضور رؤساء شركات الإنتاج، وممثلي وزارتى الصناعة والزراعة، ومصلحة الجمارك، والاتحاد العام للغرف التجارية، وكبريات الشركات التجارية المتخصصة.


واستعرض الاجتماع موقف أرصدة السكر بشركات الإنتاج بمناسبة قرب انتهاء موسم إنتاج سكر البنجر، وتبين من واقع الأرصدة أنها تكفي استهلاك 8 أشهر، ومعدل الاستهلاك الشهري يتراوح ما بين 230- 240 ألف طن شهريًا.


وحققت مصانع إنتاج سكر البنجر، زيادة في الإنتاج عن المستهدف المتوقع هذا العام مما قلل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

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