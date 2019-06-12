شاهد.. كيف سخر المصريون من غلاء الليمون؟

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الليمون
الليمون

متابعات-علا خطاب

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مواقع التواصل الاجتماعي

أسعار

الليمون

ومع وصول أسعار الليمون إلى قرابة الـ100 جنيه، انتشرت حملات السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، فالبعض بدل كلمات أغنية محمد عبد الوهاب الشهيرة "يا ورد مين يشتريك؟" إلى "يا ليمون مين يشتريك؟"، البعض أشار إلى أن الليمون المصري بات أغلى عملة في العالم، وثالثة بالحديث عن رخص اللحمة، مقارنة بالليمون.

وعلى خط موجة السخرية، دخل المغتربون المصريون في أكثر من بلد حول العالم، حيث نصح بعض هؤلاء نظراءهم بتحويل أموالهم إلى الليمون المصري بدلاً من الجنيه.

بينما نشر حساب صاحبه يدعى عنان الشهاوي، على الفيسبوك: "للبيع لدواعي السفر.. عدد 2 ليمونة لأعلى سعر"، فيما نشرت صفحة ساخرة تحمل اسم سوزان مبارك: " لما يتقدملك عريس وابوكي يسأله عندك إيه، يقوله 3 كيلو ليمون"، مرفقة صورة للفنان لطفى لبيب والفنان حجاج عبد العظيم من فيلم اللمبي في المشهد الشهير عندما ذهب حجاج ليتقدم لنوسة ابنة لطفى لبيب في الفيلم، فرد عليه والده: "شاي يا نوسة للأستاذ بسرعة".

في حين، سخر آخرون بالجملة الشهيرة التى تنتشر على السوشيال في الفترة الأخيرة: "يا محمد انزل البلد بسرعة أبوك لقى شيكارة ليمون وعاوز حد أمين يصرفها".

بدوره، أكد المتحدث باسم وزارة الزراعة ، الدكتور محمد القرش، أن ارتفاع أسعار الليمون له أسباب علمية، لافتاً إلى أن «المحصول يعاني من ظاهرة زراعية معروفة تُدعى (تساقط يونيو)، الأمر الذي يتسبب في انخفاض الإنتاج، حيث تتساقط أزهار الليمون بسبب سوء الطقس أو سرعة الرياح، وهذا يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية».




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