» تجمع المهنيين السودانيين يعلن عن جدول عمله الثوري

12 يونيو 2019 - 02:22 م

أعلن تجمع المهنيين السودانيين على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن جدوله للعمل الثوري.

وقال التجمع في بيانه:"استكمالاً لنضالات شعبنا وبعد نجاح العصيان المدنى وتحقيقًا لاهداف الثورة ستستمر جذوة النضال الي حين تحقيق دولة مدنية وفقاً لما جاء في إعلان الحرية والتغيير .

الأربعاء 12 يونيو

استكمال بناء لجان العصيان المدني الشامل والاضراب السياسي العام، عمل دعائي للجان الاحياء للدعوة للعصيان المدني الشامل والاضراب السياسي العام والتعريف بالسلطة المدنية

الخميس 13 يونيو

- وقفات احتجاجية للمهنيين والموظفين بالشركات العامة والخاصة بإسم السلطة المدنية

- إستكمال بناء لجان العصيان المدني الشامل والاضراب السياسي العام بالاحياء والمؤسسات .

- حصر المتضررين من العصيان والاضراب وتقديم العون القانوني لهم .

- عمل دعائي للجان الاحياء للتحضير للعصيان المدني والاضراب السياسي العام والتعريف بالسلطة المدنية

- مواكب الاحياء الليلية في العاصمة و الاقاليم باسم مواكب السلطة المدنية .

الجمعة 14 يونيو

- صلاة الغائب على أرواح شهداء الثورة السودانية فى كل مساجد العاصمة والأقاليم

- عمل دعائي للجان الاحياء للتعريف باساليب المقاومة السلمية (العصيان المدني والاضراب السياسي ) والتعريف بالسلطة المدنية.

- زيارة اسر الشهداء والمصابين وتقديم التحايا والعون لهم .