» برومو "الفيل الأزرق" يحقق مشاهدات خيالية في 24 ساعة

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الفيل الازرق
الفيل الازرق

متابعات-علا خطاب

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كريم عبد العزيز

برومو الفيل الازرق

حقق برومو الجزء الثاني من الفيل الأزرق، مشاهدات خيالية، حيث قاربت 4 ملايين مشاهدة في أقل من 15 ساعة بعد طرحه أمس الثلاثاء، ونال البرومو الرسمى إشادات من قبل الجمهور الذين ينتظرون الفيلم بفارغ الصبر.

وجاء البرومو فى شكل مبهر للغاية، وشهد صراعا بين كريم عبد العزيز ونيللى كريم، كذلك شهد الإعلان الدعائى لقطات سريعة ارتدت فيها النجمة هند صبرى زى "هندى"، حيث نالت إشادات كبيرة على الأداء والحركة، ومن المتوقع أن يحصد الفيلم أعلى الإيرادات فى موسم عيد الأضحى المقبل، لاسيما أن الجزء الأول حصد 33 مليون جنيه فى عام 2014.

ويجمع الفيلم عددًا كبيرًا من نجوم الفن ومجموعة من ضيوف الشرف ومنهم ظافر العابدين وإياد نصار والإعلامية أسما شريف منير، وأحمد خالد صالح وغيرهم، كما يعد الفيلم استثمارًا لنجاح الجزء الأول، عن رواية بنفس السم للكاتب أحمد مراد، الذى كتب السيناريو والحوار للجزئين.

يذكر أن الجزء الثانى من "الفيل الأزرق" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم، وتنضم لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى كما يظهر الفنان إياد نصار كضيف شرف ويجسد شخصية مهمة فى الفيلم، من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".



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