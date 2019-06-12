رئيس حزب إسباني يشهر إسلامه.. و"جمال" اسمه الجديد

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طوني روديريك رئيس حزب الخضر الإسباني
طوني روديريك رئيس حزب الخضر الإسباني

عبد القادر وحيد- متابعات

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"دير بالك أنا مش ليبرمان".. تهديد باللغة العربية لهنية

المغرب،

الاسبانى

الخضر

يشهر إسلامة

القادرية

أشهر  طوني روديريك  رئيس حزب الخضر الإسباني، ومنسق كونفدرالية أحزاب الخضر في إسبانيا إسلامه.

وكان رودريك قد قام ببحث ممنهج عن ماهية الدين الإسلامي وقيمته بين الأديان السماوية، ما جعله يكتشف روحه فيه وفي ما جاء به عبر القرآن الكريم وسيرة النبي محمد صلى الله عليه و سلم.

وقد وصل رئيس حزب الخضر إلى المغرب، نهاية الأسبوع الماضي، بعدما أطلق على نفسه اسم "جمال" وأعلن إسلامه في مدينة برشلونة الاسبانية، والتحق بالطريقة القادرية البودشيشية وبالضبط بالزاوية التابعة لها بمداغ إقليم بركان، حيث كان مرفوقا بعدد من المسؤولين المغاربة والأسبان.

كما التقى بشيخ الطريقة "جمال البودشيشي" وفقراء الزاوية القادرية.


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