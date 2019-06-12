» انضمام "صلاح" لصفوف الفراعنة

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انضم محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي لمعسكر المنتخب ببرج العرب بالإسكندرية استعدادًا لخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019.

ويخضو "الفراعنة" تدريبا مسائيا على ملعب برج العرب، حيث يتدرب الفريق وهناك 15 دقيقة مفتوحة للإعلام ومؤتمر صحفي للمدير الفني للفراعنة المكسيكي خافيير أجييري للحديث عن مباراة تنزانيا الودية.

وكان "صلاح"، يقضى إجازته الموسمية بأحد المدن الساحلية والتى شارك من خلالها  في إعلان ترويجي، استعدادا للبطولة.


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