"صلاح" ضمن 100 رياضى الأعلى دخل بالعالم

12 يونيو 2019 - 11:26 ص

احتل النجم المصري، محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزى، المرتبة 98 فى قائمة أعلى الرياضيين دخلاً في العالم بإيرادات بلغت 25.1 مليون دولار.

فيما تربع الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة الإسباني، على القائمة ، محققًا 127 مليون دولار خلال مدة 12 شهرًا، بحسب تصنيف مجلة فوربس الأمريكية.

وجاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، في المركز الثاني، إذ حصل على 109 ملايين دولار خلال نفس الفترة.

وكان المركز الثالث في القائمة من نصيب نيمار، مهاجم منتخب البرازيل وباريس سان جيرمان الفرنسي، وبلغ دخله 105 ملايين دولار.

كما حصل لاعب فريق مانشستر يونايتد بول بوغبا، على المركز 44 برصيد 33 مليون دولار.

وخرج الملاكم الأمريكي فلويد مايويذر من القائمة بعد أن كان يحتل قمتها العام الماضي بدخل بلغ 285 مليون دولار.

وكانت لاعبة التنس الأمريكية سيرينا وليامز، المرأة الوحيدة في القائمة، وبلغت إيراداتها في 12 شهرا حوالي 29.2 مليون دولار.

وضمت القائمة 100 رياضي من 25 دولة، بلغت جميع عائداتهم خلال 12 شهرا، 4 مليارات دولار، بزيادة بلغت 5 في المائة عن العام السابق.