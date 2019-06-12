مذبحة لـ"معارين" الزمالك الموسم المقبل

12 يونيو 2019 - 11:18 ص

يعقد الإيفوارى رزاق سيسيه لاعب نادى الزمالك، جلسة مع رئيس النادي، بعد عودته من بلاده لقضاء فترة الراحة التى حصل عليها منذ انتهاء مباريات الفريق السكندرى، لتحديد مصيره الموسم المقبل، خاصة بعد تلقيه عدة عروض من داخل مصر، فضلاً عن عرض من النجم الساحلى التونسى، وينوى مسئولو الزمالك تأجيل حسم مصير اللاعب لحين معرفة قرار محمود كهربا الأخير سواء بالبقاء أو الرحيل.

ويعكف الفترة الحالية، أمير مرتضى بالاشتراك مع خالد جلال المدير الفنى، على إعداد تقرير من أجل تسويق اللاعبين الذى سوف يتم استمرار الإعارة لهم خلال الموسم المقبل نظرًا لعدم حاجة الفريق لجهودهم أيضاً، حيث تم الاستقرار على تسويق كل من محمود عبدالرازق "شيكابالا" وأحمد كابوريا وأحمد رفعت وحسام باولو ومعروف يوسف وأحمد داودا وباسم مرسى وعماد فتحى ومحمد أشرف "روقا"، وإبلاغهم الفترة المقبلة بضرورة توفير عروض رسمية للرحيل عن القلعة البيضاء.