لحظة بلحظة.. "المصريون" تعايش رحلة محمد صلاح بالجونة "صور"

12 يونيو 2019 - 11:13 ص





اختتم مساء أمس الثلاثاء، محمد صلاح الفرعون المصرى لاعب منتخب مصر، المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزي رحلته إلى الجونة، حيث قضي النجم المصري 4 أيام بدأت من يوم الجمعة الماضية.





"المصريون"، رصدت تفاصيل رحلة صلاح من الوصول حتى العودة، حيث حضر صلاح إلى الغردقة يوم الجمعة الماضية بسيارة خاصة إلى منتجعات الجونة حيث لم تسجل رحلات الطيران الداخلي بالغردقة وصوله على متن أي منها.





وقام الأمن الداخلى لمنتجعات الجونة بتوفير خصوصية عالية للاعب بناء على رغبة خاصة منه بعد عدم تمكنه من أداء صلاة العيد بمسقط رأسه بسبب إقبال الجماهير على منزله للسلام عليه والتقاط الصور التذكارية.





ونشر محمد صلاح صورة له فى البحر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" معلنًا بداية فترة الاستجمام والراحة قبل بداية رحلته مع الفراعنة للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 ولم يفصح صلاح عن المكان الذى يتواجد به للاستجمام، ولكن أكد شهود عيان من سكان الجونة بالغردقة أنه يتواجد بأحد الأماكن التى تتمتع بخصوصية عالية ولها شاطئها الخاص.





ورافق محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي ونجم منتخب مصر، مجموعة من أصدقائه في رحلة صيد بالبحر الأحمر، ونجح في صيد سمكة الحصان، وهي إحدى الأسماك التي تقع على أعماق كبيرة ويتم اصطيادها بنظام الجر.





بدأت الرحلة الساعة 11 ظهرًا على مركب يسمى نيمار حيث قام صلاح بالمراوغة وانطلق المركب من ميناء مارينا الغردقة دون وجوده، فيما انضم الفرعون المصري لأصدقائه بالوصول لهم بزورق سريع يستخدمه عن طريق البحر قادمًا من الجونة.





وفى اليوم الثانى قام برحلة بحرية إلى جزيرة الجيفتون، حيث استقل أحد اليخوت السياحية السريعة المملوكة لأحد أصدقائه والذي كان بصحبته، حيث تستغرق الرحلة ساعة إلا ربع من الجونة حتى جزيرة الجيفتون التي تقع أمام سواحل مدينة الغردقة وهي أول محمية طبيعية في البحر الأحمر وتعد من أهم المواطن الطبيعية لطيور النورس، حيث يسكنها نحو 50% من طيور النورس في العالم، إضافة لأنواع أخرى من الطيور والزواحف هي الأولي من حيث الأهمية لقطاع السياحي حيث إنها الجزيرة الوحيدة المسموح بالنزول عليها فقط تتميز بموقعها القريب من مدينة الغردقة وبرمالها الناعمة وما يحيط بها من مواقع غوص.





وتضم الجفتون 14 موقعًا من أجمل مواقع الغوص بالغردقة إضافة إلى تعدد مواردها الطبيعية بداية من الرمال الناعمة والشواطئ الجميلة، ونظرًا لأهميتها السياحية الكبيرة فإن جزيرة الجفتون تشكل إحدى دعائم اقتصاد البحر الأحمر والاقتصاد القومي لما تتمتع به من قيم اقتصادية عالية تدر بدورها تدفقات نقدية كبيرة.





وقد حرص محمد صلاح على قضاء أطول وقت ممكن على ظهر الجزيرة، حيث تناول وجبة الغداء بها والتي كانت عبارة عن أجود أنواع السي فود، كما حرص على ممارسة الألعاب المائية مثل لعبة الكوترا والتزحلق على الماء بالبورد





وفى اليوم الثالث استقل النجم المصري مهاجم ليفربول الإنجليزى محمد صلاح، زديك وهو مركب مطاطي صغير مزود بماتور عقب وصول اللنش السريع الذى كان يقله فى رحلة بحرية مع مجموعة من أصدقائه.





ويأتي ذلك على غير المعتاد، حيث من المفترض أن يرسوا المركب بمارينا أبوتيج بالجونة وهى مكان انطلاق الرحلة، والسبب في ذلك هو الأعداد الغفيرة من مشجعي ومحبي محمد صلاح، الذين اصطفوا على رصيف الميناء بأعداد كبيرة فى انتظار وصوله ولكنه فور وصول المعلومة بهذا المشهد قرر استقلال الزديك قبل دخول اللنش إلى مارينا حيث تم توصيله إلى فيلته الخاصة مباشرة من طريق آخر.





وفى اليوم الرابع قام برحلة بحرية برفقة مجموعة من أصدقائه على واحدة من المراكب السريعة الخاصة بمنطقة الجونة بالغردقة، حيث أبحرت الرحلة البحرية إلى منطقة شعاب "بيوض" التى تقع شمال الغردقة وتتمتع بخصوصية حيث لا تذهب إليها سوى المراكب الخاصة.





ولعب الحظ دورًا كبيرًا مع اللاعب محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري أثناء اصطياده للسمك، واعتبر أهالي مدينة الغردقة أن صلاح محظوظا باصطياده نوعية أسماك من الصعب اصطيادها في هذه الأوقات وبهذه الأحجام.





وقام صلاح باصطياد سمكة في وضح النهار اسمها محسنية وهذه السمكة لا تأكل الطعام إلا في الليل، كذلك حجم سمكة الحصان التي اصطادها كبير ونادرًا.





وكشفت مصادر مقربة من صلاح عن نوعية الأسماك التي قام باصطيادها والتي كان من بينها سمك البونجز والشعور والشريف والطرادى

وكان قد أعلن رجل الأعمال نجيب ساويرس، فى وقت سابق عن إطلاق اسم اللاعب المصري محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، على أحد شوارع الجونة، في مدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر، والتي يملكها شقيقه سميح ساويرس، عندما سأله أحد المتابعين على "تويتر" بشأن إمكانية تسمية أحد شوارع الجونة على اسم "صلاح"، فرد عليه ساويرس كاتبًا: "فكرة هايلة بس لازم اسأل سميح أخويا الأول وعاد نجيب بعدها ليعلن للجمهور موافقة شقيقه على هذا الأمر، كاتبًا عبر حسابه: "خلاص سميح وافق بس لازم اسأل صلاح بردو".

























واختتم صلاح رحلته البحرية بحفل مصغر مع بعض أصدقائه داخل فيلا رجل الأعمال حاتم الضبع بمنطقة فيلات فنادير داخل منتجعات الجونه حيث تقع الفيلا وسط جزيرة تحدها من كل جانب بحيرة صناعية داخلها المياه ولا يمكن دخول الفيلا إلا عن طريق زورق صغير داخل المياه أو عبر ممر ترابى صغير، وتتمتع هذه المنطقة بخصوصية عالية جدًا مع توافر أفراد الأمن بكثره ومنع دخول أى شخص فى هذه المنطقة















