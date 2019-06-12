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احتفالية للتضامن باليوم العالمي ضد عمل الأطفال

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اليوم العالمي ضد عمل الاطفال
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الأطفال

الأقصر

التضامن

تنظم وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية احتفالية  باليوم العالمي ضد عمل الأطفال في مصر بمشاركة 50 ابنًا من الأطفال العاملين والأطفال المعرضين لخطر التسرب من التعليم والانخراط في عمل الأطفال حيث و تهدف الفاعلية إلى تعزيز مركز الطفل العامل لدعم الأطفال من خلال نشر الوعي بحقوق الطفل ومشكلات عمل الأطفال ورفع وعيهم  بسياسات واليات الحماية وذلك عبر منهج تشاركي وتفاعلي فعال باليات متنوعة من الرسم والمسرح والألعاب ومسرح العرائس

أوضحت سمية الألفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي أن أنشطة اليوم الأول للاحتفالية ستتضمن تنفيذ عدد من الأنشطة وورش عمل لأطفال مركز  الطفل العامل بجمعية تنمية المجتمع المحلة بشبرا الخيمة وذلك من خلال استخدام الأدوات المختلفة لتنفيذ عرض مسرحي من تأليف الأطفال وإخراجهم بهدف  تعريف الأطفال بحقوقهم وكيفية حماية الأطفال كما سيتم إقامة ورشة للرسم وأخرى لمسرح العرائس وسيتم عرض مخرجات الورش في الاحتفال الذي سيقام اليوم   الأربعاء 12 يونيو بفندق بيراميزا بالدقي والذي سيشهدها ممثلين عن منظمة العمل الدولية والوزارات المعنية والجهات المهتمة حيث سيتضمن الحفل مسرحية للأطفال ومعرضا للوحات في إطار التصدي لعمالة الأطفال وتكريما للأبناء المشاركين

وأضافت الألفى أن الوزارة يتبعها 16 مركزًا للطفل العامل على مستوى 14 محافظة الأقصر والفيوم والبحيرة والمنوفية والغربية والمنيا والقاهرة والدقهلية وبورسعيد والإسماعيلية والقليوبية والسويس وكفر الشيخ والبحر الأحمر حيث يولى قطاع الرعاية بوزارة التضامن اهتمام بهذه الظاهرة ومواجهتها فى ضوء الرؤى  العالمية.

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