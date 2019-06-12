» تحذيرات جديدة من "الأرصاد" للمواطنين

12 يونيو 2019 - 10:44 ص





أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا لطيف ليلاً على كل الأنحاء.



وحذر "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، من ارتفاع نسب الرطوبة والتي تترواح من 80-85% على القاهرة، ما يزيد من إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة، معقبًا: "إحنا دخلنا الصيف بدري".



وأوضح أننا سنشهد انخفاض تدريجي في درجات الحرارة اعتبارًا من اليوم وحتى الجمعة المقبلة، حيث تصل درجة الحرارة على القاهرة لـ 33 درجة.



ونوه، بأن درجات الحرارة اليوم على السواحل الشمالية تتراوح بين 28-29 درجة، الوجه البحري والقاهرة 34-35 درجة، جنوب سيناء شرم الشيخ الغردقة 36-37، وشمال الصعيد 37-38، وجنوب الصعيد 40-41.



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