تفوق الخيال.. طريقة جديدة للغش في الثانوية العامة

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متابعات-علا خطاب

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تزامنًا مع انطلاق ماراثون الثانوية العامة في معظم الدول العربية، يسعى بعض الطلاب إلى ابتكار  طرق جديدة للغش، وكان أغربها، ضبط شرطة مدينة الرباط المغربية، مجموعة من القمصان والصدريات المتطورة، تم تسويقها بين صفوف التلاميذ المقبلين على الاختبارات.

وتم ضبط الصدريات قبل ساعات من انطلاق اختبارات السنة النهائية من الثانوية العامة في المغرب.

وتبين أنها موصولة بجهاز معلوماتي وبسماعات رقمية لاسلكية، مهربة من الخارج.

وتحقق السلطات المغربية للوصول إلى مصدر الصدريات التي تظهر لأول مرة في المغرب.





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