"النقل العام" تزف خبرًا سارًا لجماهير بطولة الأمم الأفريقية

12 يونيو 2019 - 09:45 ص

أعلن اللواء علي رزق، رئيس هيئة النقل العام، عن توفير 600 أتوبيس لنقل جماهير بطولة الأمم الأفريقية في جميع المدن الرئيسية مطبوع عليها ملصقات من العتبة العباسية والتحرير والجيزة إلى استاد القاهرة، مؤكدًا أن هناك غرفة عمليات لمراقبة الأتوبيسات.

وأضاف، "رزق" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، بأن وزارة النقل مسئولة عن نقل الجمهور إلى استاد القاهرة واستاد السلام، مؤكدًا أنه تم إعداد خطة مدروسة لنقل الجماهير بسهولة ويسر.

وأشار إلى أن زمن التقاطر بين أتوبيسات نقل الجماهير للاستادات لن تتزايد علفى 15 دقيقة، مؤكدًا أن خطوط الأتوبيسات الأخرى لن تتأثر بخدمة نقل الجماهير للاستادات.

ونوه رئيس هيئة النقل العام، بأن الأتوبيسات ستكون بجوار معرض الكتاب لنقل الجمهور العائد من استاد القاهرة، متابعا: سعر تذكرة أتوبيس نقل الجماهير 5 جنيهات والاشتراك لمدة البطولة مخفض إلى 75 جنيهًا".