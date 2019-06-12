فيديو فاضح وراء استبعاد نجم منتخب الجزائر

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تعادل المنتخب الجزائرى مع نظيره البوروندي بالأمس بهدف إيجابي لكل منهما بالدوحة، في المباراة الودية للمنتخبين استعدادًا لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم.

وغاب عن المباراة لاعب وسط بريست الفرنسي هاريس بلقبلة الذي انتشر له شريط فيديو فاضح يظهر فيه الجزء الأسفل من ظهره، فيما كان زميله الحارس ألكسندر أوكيدجة يمارس لعبة إلكترونية، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وأشارت تقارير صحفية جزائرية إلى أن المدرب بلماضي استبعد بلقبلة (25 عاما) عن التشكيلة واستدعى بدلا منه محمد بن خماسة.


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