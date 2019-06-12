مركز "التسوية" يصدم مجلس الأهلي

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رفض مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية مضمون دعوى النادي الأهلي ضد اتحاد الكرة في أزمة مؤجلات مباريات الدوري المصري.

وقرر مجلس التسوية قبل دعوى الأهلي شكلًا ورفضها مضمونًا مع تحذير الجبلاية من تكرار تضارب المواعيد في الموسم المقبل.

وحكم مركز التسوية والتحكيم "بعد الإطلاع علي كل ملابسات الدعوي يبقي النادي الأهلي له كل الحق في طلباته المذكورة في الدعوي وملخصها إعلاء مبدأ النظام والالتزام في كل ما يخص تنظيم مسابقة الدوري الممتاز ولكن وضع فى الاعتبار أن الموسم الحالي يعد استثنائيًا لاعتبارات كثيرة لذا فقد قبلت الدعوي شكلَا ورفضها مضمونًا مع تحذير اتحاد الكرة من تكرار الأمر في المواسم المقبلة".


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