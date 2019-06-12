التعليم توضح حقيقة تسريب امتحان اللغة الانجليزية

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متابعات - أمينة عبد العال

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ثانوية عامة

اللغة الإنجليزية

2019

اللغة الاولي

تداول رواد صفحات الثانوية العامة  وشاومينج صور لامتحان اللغة الانجليزية 2019 منذ الساعات الأولي من صباح اليوم، مدعين أن تلك الصفحات  لامتحان اللغة الأولي 2018/2019.

علي الجانب الآخر أكد مسئولين عن امتحانات الثانوية العامة 2019 ، أن خبر تسريب امتحان اللغة الانجليزية للصف الثالث الثانوي 2019 الذي أشاعته صفحات الغش على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "صفحات شاومينج وأعوانه"، هو خبر لا أساس له من الصحة نهائيًا.

حيث قال المسئولون في تصريحات صحفية إن جميع التسريبات التي تنشرها صفحات الغش الموجودة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "صفحات شاومينج وأعوانه" بخصوص امتحان اللغة الانجليزية ، جميعها وهمية ولا علاقة لها بالامتحان الحقيقي الذي سيؤديه الطلاب في التاسعة صباحا.

وأضاف المسئولون: نحن نهيب بالسادة أولياء الأمور وأبنائهم طلاب الثانوية العامة بعدم الانسياق وراء المحاولات الخادعة التي تقوم بها صفحات الغش الإلكتروني "صفحات شاومينج وأعوانه" عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتطبيق واتس آب، والتي تحاول حاليا زعم حصولها على الامتحانات قبل توزيعها في اللجان، وذلك بهدف النصب على طلاب الثانوية العامة وابتزازهم ماديًّا لجمع الأموال مقابل منح الطلاب امتحانات وهمية لا علاقة لها بالامتحان الأساسي.





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