التعليم توضح حقيقة تسريب امتحان اللغة الإنجليزية

12 يونيو 2019 - 09:17 ص

تداول رواد صفحات الثانوية العامة وشاومينج صورًا لامتحان اللغة الإنجليزية 2019 منذ الساعات الأولي من صباح اليوم، مدعين أن تلك الصفحات لامتحان اللغة الأولي 2018/2019.

علي الجانب الآخر أكد مسئولون عن امتحانات الثانوية العامة 2019 ، أن خبر تسريب امتحان اللغة الانجليزية للصف الثالث الثانوي 2019 الذي أشاعته صفحات الغش على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "صفحات شاومينج وأعوانه"، هو خبر لا أساس له من الصحة نهائيًا.

وقال المسئولون في تصريحات صحفية إن جميع التسريبات التي تنشرها صفحات الغش الموجودة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "صفحات شاومينج وأعوانه" بخصوص امتحان اللغة الإنجليزية، جميعها وهمية ولا علاقة لها بالامتحان الحقيقي الذي سيؤديه الطلاب في التاسعة صباحًا.

وأضاف المسئولون: نحن نهيب بالسادة أولياء الأمور وأبنائهم طلاب الثانوية العامة بعدم الانسياق وراء المحاولات الخادعة التي تقوم بها صفحات الغش الإلكتروني "صفحات شاومينج وأعوانه" عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتطبيق واتس آب، والتي تحاول حاليا زعم حصولها على الامتحانات قبل توزيعها في اللجان، وذلك بهدف النصب على طلاب الثانوية العامة وابتزازهم ماديًّا لجمع الأموال مقابل منح الطلاب امتحانات وهمية لا علاقة لها بالامتحان الأساسي.