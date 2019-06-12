» عجوز في السبعين ترفع دعوى خلع: أخاف ألا أقيم حدود الله

12 يونيو 2019 - 08:06 ص

رفعت سيدة في الثامنة والستين من عمرها دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالباجور - المنوفية معللة ذلك بأنها "تخاف ألا تقيم حدود الله".



وقبل خمسة عقود ، تزوجت المدعية "أ . م" من زوجها الحالي ، وأنجبت 6 أبناء ، لكنها طلبت من زوجها الطلاق فظن أنها تمزح حتى فوجئ بإخطار من محكمة الأسرة بالدعوى رقم 1582 لسنة 2019 بإقامة زوجته دعوى خلع ضده أمام محكمة الأسرة.



وأكدت المدعية أنها لم تعد تطيق الحياة مع زوجها الحالي مؤكدة استعدادها لرد جميع ما حصلت عليه مقابل حصولها على الخلع ، قائلة : "أخاف ألا أقيم حدود الله".



