  • الأربعاء 12 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر09:50 ص
بحث متقدم
خلفان

خلفان: قطر رأس حربة الشر.. يجب القضاء عليها

حسام

مصريان يحتلان مراكز متقدمة بين هدافي الأمم الأفريقية

ارشيف

فيديو فاضح وراء استبعاد نجم منتخب الجزائر

ارشيف

مركز "التسوية" يصدم مجلس الأهلي

أرشيفية

قصة مبكية تنشر لأول مرة عن الطلاب الغارقين بروسيا

ثانوية عامة

التعليم توضح حقيقة تسريب امتحان اللغة الانجليزية

العملات

تعرف علي أسعار الدولار والعملات مقابل الجنيه

صلاح

حقيقة رسالة التهديد التي تلقاها "صلاح" من المنتخب

الموت

مسؤول عربي: توفيت لدقائق .. وهذا ما رأيته حينها

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة مدوية عن محمد رمضان

عجوز في السبعين ترفع دعوى خلع: أخاف ألا أقيم حدود الله

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

علمني رمضان

#

هجوم جديد على السعودية يستهدف مطار جازان

#

فتاة في دعوى خلع:«اكتشفت يوم الدُخلة إنه مدمن رضاعة»

#

تحديد جلسة لنظر إسقاط عضوية خالد يوسف

دعوي خلع

رفعت سيدة في الثامنة والستين من عمرها دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالباجور - المنوفية معللة ذلك بأنها "تخاف ألا تقيم حدود الله".

وقبل خمسة عقود ، تزوجت المدعية "أ . م" من زوجها الحالي ، وأنجبت 6 أبناء ، لكنها طلبت من زوجها الطلاق فظن أنها تمزح حتى فوجئ بإخطار من محكمة الأسرة بالدعوى رقم 1582 لسنة 2019 بإقامة زوجته دعوى خلع ضده أمام محكمة الأسرة.

وأكدت المدعية أنها لم تعد تطيق الحياة مع زوجها الحالي مؤكدة استعدادها لرد جميع ما حصلت عليه مقابل حصولها على الخلع ، قائلة : "أخاف ألا أقيم حدود الله".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. عمر بن عبد العزيز (17)

محمود سلطان

السودان.. إلى أين؟

فراج إسماعيل

5يونيو من حيدر باشا إلى(ابن أخته)

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» صدمة بعد استبعاد نجم الأهلي من قائمة المنتخب
» أحدث صورة للفنان زكي فطين عبد الوهاب بعد إصابته بالسرطان
» عجوز في السبعين ترفع دعوى خلع: أخاف ألا أقيم حدود الله
» هكذا سخر فنان شهير من "صلاح"
» منع فنان شهير من الظهور بالإعلام بعد إساءته لصلاح الدين الأيوبي
» هل تذكر الطفلة التي ظهرت في فيلم "هاني رمزي"؟ .. هكذا تغير شكلها
» الكشف عن أخر التطورات الصحية للفنان عزت أبو عوف
» "الأرصاد" تكشف موعد انكسار الموجه الحارة
» شاهد: أحمد زاهر يتخلص من "صلعة" ولد الغلابة
» الملك سلمان يوجه باعتماد هذا الأمر الهام في السعودية
» مشاجرة بين مضيفة مصرية وزوجة إعلامي كويتي

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • ظهر

    12:00 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب
كومبارس
.