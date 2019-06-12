حقيقة رسالة التهديد التي تلقاها "صلاح" من المنتخب

12 يونيو 2019 - 07:43 ص

نفى إيهاب لهيطة المدير الإداري بمنتخب مصر ما تداولته صحف ووسائل إعلام حول قيامه بتهديد النجم المصري محمد صلاح بالاستبعاد من المنتخب خلال بطولة كأس أمم أفريقيا.



وقال "لهيطة" في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" : "هذا الكلام غير منطقي ولا يصدقه عقل .. لم أهدد صلاح بالاستبعاد في حال تأخر في إجازته .. بالعكس .. إجازة صلاح متفق عليها ".



وأضاف: "كل لاعب له ملف خاص وطريقة تعامل معينة لأن كل لاعب وبخاصة المحترفين له جدول معين من المباريات مع فريقه ولابد من مراعاته".



وتابع: "الجهاز الفني حرص على إعطاء صلاح راحة إضافية لأنه في حال مواصلة منتخب مصر في البطولة فلن يحصل صلاح على راحة كافية قبل بدء الموسم مع فريقه ليفربول".



