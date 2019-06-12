الكشف عن سر عدم انضمام محمد صلاح إلى المنتخب حتى الآن

استنكر الإعلامي محمد الباز، حالة الهجوم والسخرية التي يشنها نشطاء التواصل الاجتماعي على اللاعب العالمي محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي.



وأكد «الباز»، خلال برنامجه «90 دقيقة» المُذاع على قناة «المحور»؛ حصول اللاعب الدولي محمد صلاح على إجازة؛ منوها بأن عدم انضمامه لمعسكر المنتخب حتى الآن؛ تم بموافقة «أجيري» المدير الفني لمنتخب مصر، واتحاد الكرة على علم بهذه الإجازة.

وأكد «الباز»، خلال برنامجه «90 دقيقة» المُذاع على قناة «المحور»؛ حصول اللاعب الدولي محمد صلاح على إجازة؛ منوها بأن عدم انضمامه لمعسكر المنتخب حتى الآن؛ تم بموافقة «أجيري» المدير الفني لمنتخب مصر، واتحاد الكرة على علم بهذه الإجازة.