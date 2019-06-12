  • الأربعاء 12 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر01:33 ص
بحث متقدم
محمد صلاح

الكشف عن سر عدم انضمام محمد صلاح إلى المنتخب حتى الآن

المعاشات

هذا هو موعد تطبيق زيادة المعاشات التى أقرها البرلمان

الدولار

خبير اقتصادي يكشف أسباب انخفاض سعر الدولار

خضار

الليمون ليس الأخير.. هذه المحاصيل مهددة بالغلاء

الأرصاد.. طقس حار

«الأرصاد» تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة

أنور قرقاش

"قرقاش" يكشف الدور الإماراتي في الأزمة السودانية

السودان

بعد نجاحه.. تعليق العصيان المدني بالسودان

محكمة

منع رجال أعمال ورئيس بنك سابق من السفر

هواوي

"هواوي" ترد على أمريكا بـ"صفقة مرعبة"

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

بالفيديو..

الكشف عن سر عدم انضمام محمد صلاح إلى المنتخب حتى الآن

الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

سر عدم انضمام "صلاح" للمنتخب

#

أسطورة "الريدز" يطالب برحيل "صلاح" وبقاء ماني

#

تلميح خطير من مدرب المنتخب عن محمد صلاح

#

«ناجي»:«أجيري» لم يحسم موقف «صلاح» من معسكر مارس

استنكر الإعلامي محمد الباز، حالة الهجوم والسخرية التي يشنها نشطاء التواصل الاجتماعي على اللاعب العالمي محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي.
وأكد «الباز»، خلال برنامجه «90 دقيقة» المُذاع على قناة «المحور»؛ حصول اللاعب الدولي محمد صلاح على إجازة؛ منوها بأن عدم انضمامه لمعسكر المنتخب حتى الآن؛ تم بموافقة «أجيري» المدير الفني لمنتخب مصر، واتحاد الكرة على علم بهذه الإجازة.
وقال «الباز» : «الجميع يعرف أن محمد صلاح على قدر المسئولية، والكل يعول عليه آمال كبيرة في حصول مصر على بطولة الأمم الإفريقية، ولا يجوز الهجوم عليه بهذا الشكل».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. عمر بن عبد العزيز (17)

محمود سلطان

السودان.. إلى أين؟

فراج إسماعيل

5يونيو من حيدر باشا إلى(ابن أخته)

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» الكشف عن أخر التطورات الصحية للفنان عزت أبو عوف
» "الأرصاد" تكشف موعد انكسار الموجه الحارة
» شاهد: أحمد زاهر يتخلص من "صلعة" ولد الغلابة
» الملك سلمان يوجه باعتماد هذا الأمر الهام في السعودية
» مشاجرة بين مضيفة مصرية وزوجة إعلامي كويتي
» السفارة المصرية في موسكو تتابع ملابسات "الفاجعة" الكبرى
» لبنان: لن نشارك في مؤتمر البحرين لهذا السبب
» ترامب: تلقيت رسالة "جميلة" من زعيم كوريا الشمالية
» نزيل يحتجز رهينتين بسجن شمال غربي فرنسا ويهدد بقتلهما ‎
» وديًا.. المنتخب الأوليمبي يسقط أمام أوزباكستان بثلاثية
» أوكرانيا تتأهل إلى نهائي كأس العالم للشباب

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • فجر

    03:14 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب
كومبارس
.