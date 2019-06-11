هذا هو موعد تطبيق زيادة المعاشات التى أقرها البرلمان

11 يونيو 2019 - 11:30 م

أكد سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة للمعاشات، أن صرف زيادات المعاشات 15 % فى أول شهر يوليو لمن لديهم كروت الائتمان أما من يصرف عن طريق البريد سيكون يوم 5 يوليو.



وأضاف "الصباغ"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على لبرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنه لم يصدر تقرير الجمعية العمومية للفتوى بمجلس الدولة حول العلاوات الخمسة، مشيرا إلى أنه فى السابق أكد التفسير أنه لم يتعد 45 يوما ولكنه على غير المنتظر متأخر حوالى 3 أشهر.

