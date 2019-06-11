خبير اقتصادي يكشف أسباب انخفاض سعر الدولار

كشف محمد نجم، الخبير الاقتصادي، أسباب انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، والذي وصل إلى 16.67 جنيه، موضحا أن انخفاض سعر صرف الدولار طبقا لقانون العرض والطلب.



وأشار «الخبير الاقتصادي» إلى ارتفاع قيمة العائدات من السياحة إلى أكثر 10 مليارات دولارات بعدما كانت 4 مليارات فقط عقب سقوط الطائرة الروسية، وكذلك ارتفاع دخل قناة السويس، وتحويلات المصريين في الخارج التي وصلت لـ 27 مليار دولار، لافتاً إلى أن كل هذه العوامل ساعدت على زيادة المعروض من الدولار، ومن ثم انخفاض سعر الصرف.





