» شاهد: أحمد زاهر يتخلص من "صلعة" ولد الغلابة

11 يونيو 2019 - 10:35 م

نشر الفنان أحمد زاهر على صفحته الشخصية على موقع «إنستجرام» فيديو له وهو يتخلص من صلعة شخصية «جمال لبة»، التي ظهر بها في مسلسل «ولد الغلابة»، الذي عرض في رمضان الماضي.



وظهر زاهر في الفيديو وهو يقوم بشق صلعته الصناعية، وأبدى سعادته بعد التخلص منها والعودة إلى شعره الطبيعي.



وكان زاهر نشر فيديو من كواليس استعداداته لشخصية المحامي «جمال لبة» والتي ظهر بها في الحلقة 23 من مسلسل «ولد الغلابة» بطولة الفنان أحمد السقا الذي عرض في دراما رمضان هذا العام.

