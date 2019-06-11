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ترامب: تلقيت رسالة "جميلة" من زعيم كوريا الشمالية

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه تلقى رسالة "جميلة" من زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون.
وأضاف ترامب، في تصريحات لصحفيين خارج البيت الأبيض،: "تلقيت للتو رسالة جميلة من كيم جونغ أون، وأعتقد أن العلاقة (بيننا) جيدة للغاية"، حسبما نقلت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية.
وتابع: "أعتقد أن شيئا إيجابيا للغاية سيحدث"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وقال ترامب إنه ليس مستعدا بعد لعقد لقاء ثالث مع كيم، إلا أنه شدد على أنه حريص على الاحتفاظ بقنوات الاتصال مفتوحة معه.
والتقى ترامب وكيم مرتين، الأولى في هانوي فبراير/ شباط الماضي والثانية في سنغافورة يونيو/ حزيران 2018، لكنهما لم يتوصلا إلى اتفاق لرفع العقوبات مقابل تخلي كوريا الشمالية عن برامجها النووية والصاروخية.
وتحاول الولايات المتحدة وكوريا الشمالية الاتفاق على سلسلة من الخطوات لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في قمة سنغافورة بشأن نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية وتطبيع العلاقات بين بيونغ يانغ وواشنطن.
وتخضع كوريا الشمالية، لسلسلة عقوبات اقتصادية وتجارية وعسكرية، بموجب 10 قرارات اتخذها مجلس الأمن الدولي منذ 2006، بسبب برامجها للصواريخ الباليستية والنووية.
وإلى جانب عقوبات مجلس الأمن تواجه بيونغ يانغ، عقوبات أحادية الجانب من قبل العديد من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي. 

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