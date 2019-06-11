مصر: اجتماع وزاري ثلاثي لدول جوار ليبيا في تونس الأربعاء

11 يونيو 2019 - 10:13 م

أعلنت مصر، الثلاثاء، مشاركتها في اجتماع وزاري ثلاثي حول ليبيا في تونس، الأربعاء؛ لبحث المستجدات وسبل دفع جهود استعادة الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب.

جاء ذلك في بيان للخارجية، أشارت فيه إلى توجه الوزير سامح شكري إلى تونس، غدًا، للمشاركة في الاجتماع الدوري.

وينتظر أن يحضر أيضًا نظيرا شكري؛ التونسي خميس الجهيناوي، والجزائري صابري بوقادوم.

واستضافت القاهرة اجتماعًا مشابهًا في 5 مارس/آذار الماضي، اتفقت فيه الدول الثلاث على دعم جهود المبعوث الأممي غسان سلامة، والحل التوافقي السياسي. ومنذ 2011، تعاني ليبيا الغنية بالنفط صراعا على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليا في العاصمة طرابلس، واللواء المتقاعد خليفة حفتر، قائد قوات مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق (شرق).

وتصاعدت الأزمة منذ أبريل/ نيسان الماضي، حيث تشهد طرابلس معارك مسلحة إثر إطلاق حفتر عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة، وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي. -

