برتغالي معروض على الزمالك لخلافة «جروس»

11 يونيو 2019 - 09:35 م

عرض أحد وكلاء اللاعبين المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني السابق للتعاون السعودي معروض على إدارة القلعة البيضاء.

وكانت إدارة الزمالك قد رفضت تجديد عقد المدرب السويسري كريستيان جروس بعد الفوز بكأس الكونفدرالية الأفريقية ليتم تعيين المدرب خالد جلال.

وأضاف المصدر أن أحد الوكلاء قام بعرض المدرب صاحب الـ 44 عامًا على إدارة الزمالك من أجل التعاقد معه لكن الإدارة لم تحسم هذا الملف في الوقت الحالي.

وقاد بيدرو التعاون السعودي الشهر الماضي بالفوز بكأس الملك السعودي على حساب الاتحاد.