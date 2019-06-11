  • الثلاثاء 11 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر10:11 م
بحث متقدم
خضار

الليمون ليس الأخير.. هذه المحاصيل مهددة بالغلاء

الأرصاد.. طقس حار

«الأرصاد» تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة

أنور قرقاش

"قرقاش" يكشف الدور الإماراتي في الأزمة السودانية

السودان

بعد نجاحه.. تعليق العصيان المدني بالسودان

محكمة

منع رجال أعمال ورئيس بنك سابق من السفر

هواوي

"هواوي" ترد على أمريكا بـ"صفقة مرعبة"

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى

بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى

أرشيفية

مشاجرة بين مضيفة مصرية وزوجة إعلامي كويتي

بنك مصر

قرض حسن بدون فوائد لجميع العاملين بالدولة

والجماهير تتوعده

لاعب مسيحي في الدوري الإسرائيلي يحمل اسم «محمد»

الرياضة

جماهير بيتا الاسرائيلي
جماهير بيتا الاسرائيلي

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

رسميًا.. "صلاح" يفوز بهذه الجائزة

#

«صلاح» يتوج كأفضل لاعب فى الجولة الـ36

#

تعليق صحف إنجلترا على استبعاد «صلاح» من قائمة الأفضل؟

#

نقاش حاد بين "إبراهيم عيسى وساويرس" بسبب أبوتريكة

المصريون

الدوري الاسرائيلي

على محمد

طالبت جماهير فريق نادي «بيتار القدس» الإسرائيلي«لاعب الفريق الجديد على محمد بتغيير اسمه نظرًا لكونه أسم عربي مسلم، بالرغم من أن اللاعب مسيحي الديانة.

ولم يرق اسم اللاعب الأفريقي للجماهير النادي الإسرائيلي، المعروفين بتطرفهم، وطالبوه بـ«تغييره» حتى يرحبوا بانضمامه لصفوف الفريق.

وبحسب موقع سكاي نيوز، بأن مشجعي الفريق طالبوا اللاعب القادم من النيجر، على محمد، بتغيير اسمه، بالرغم من أنه مسيحي الديانة.

ويبد أن الاسم الإسلامي لم يعجب مشجعي «بيتار القدس»، الذي يُعتبر الأكثر عنصرية في إسرائيل، إذ لم يلعب في صفوفه أي لاعب عربي أو مسلم طيلة تاريخه.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن محمد (23 عاما) انتقل إلى النادي قادما من منافسه في الدوري الإسرائيلي «مكابي نتانيا»، مقابل صفقة بلغت 2.5 مليون دولار، ولمدة 3 سنوات.

وقال مالك النادي، رجل الأعمال موشيه هوج، إنه «تلقى تهديدات على هاتفة الشخصي بسبب صفقة اللاعب النيجري»، لكنه أعرب عن عدم اكتراثه بها.

وفي السابق، أدت احتجاجات المشجعين العنيفة إلى إلغاء عقد لاعبين شيشانيين مع الفريق لمجرد كونهما مسلمين.

ويعرف «بيتار القدس» بمشجعيه اليمينيين المتطرفين، الذين يرددون على الدوام في المدرجات هتافات معادية للعرب.

وفي سبتمبر 2017، قدم المدرب السابق للفريق والمستشار الحالي له، إيلي كوهين، استقالته، بعد تصريح أثار ضجة، قال فيه إنه يرفض التعاقد مع أي لاعب مسلم.

وفي 2016، وجهت إلى 19 شخصا من مشجعي النادي المنتمين للقومية المتطرفة «لا فاميليا»، تهم محاولة القتل، تتضمن محاولة قتل مشجعي فرق منافسة.

وقالت «لا فاميليا»: «لا مشكلة لدينا مع مشاركة اللاعب النيجري في صفوف النادي، وذلك لأنه مسيحي، لكن مشكلتنا تتمثل في اسمه»، وفق ما أوردت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الناطقة بالإنجليزية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. عمر بن عبد العزيز (17)

محمود سلطان

السودان.. إلى أين؟

فراج إسماعيل

5يونيو من حيدر باشا إلى(ابن أخته)

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» وديًا.. المنتخب الأوليمبي يسقط أمام أوزباكستان بثلاثية
» أوكرانيا تتأهل إلى نهائي كأس العالم للشباب
» لاعب مسيحي في الدوري الإسرائيلي يحمل اسم «محمد»
» مقتل 19 طفلا سودانيا منذ فض اعتصام الخرطوم
» ضبط سيدة متلبسة بـ«حلة مكرونة»
» عقوبات أمريكية جديدة على النظام السوري
» بث مباشر.. المباراة الودية بين تونس وكرواتيا
» إسرائيل تعلن تقليص مساحة الصيد في بحر غزة
» «ماني» يزين قائمة السنغال لأمم إفريقيا
» انخفاض كيلو الليمون لـ7 جنيهات خلال أيام
» قطر: السعودية تثير اضطرابات بالمنطقة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • فجر

    03:14 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب
كومبارس
.