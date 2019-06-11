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مشاجرة بين مضيفة مصرية وزوجة إعلامي كويتي

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محمد فضل- متابعات

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طائرة

الكويت

مشاجرة

مضيفة

نشبت مشاجرة عنيفة بين مضيفة مصرية، وزوجة إعلامي كويتي وعضو مجلس أمة سابق، على متن طائرة كانت متجهة من مصر إلى الكويت أمس.

واستدعى الأمر قيام كابتن الطائرة، بإبلاغ برج المراقبة عن المشاجرة وتجهيز قوة أمنية لاستقبال الحالة عند الوصول.

وقالت صحيفة القبس الكويتية، إن المشاجرة بين زوجة عضو مجلس أمة سابق ومضيفة طيران على متن طائرة قادمة للكويت، انتهت في مخفر جليب الشيوخ عندما تم تسجيل قضية مشاجرة واعتداء بالضرب للطرفين وبوشر التحقيق فيها.

وقالت مصادر أمنية للصحيفة إن كابتن إحدى الرحلات الجوية القادمة للبلاد أبلغ برج المراقبة عن وجود مشاجرة داخل الطائرة عكرت الجو الأمني بين سيدتين وطالب بضرورة تجهيز رجال الأمن لاستقبال الحالة عند الوصول.

وأضافت المصادر أنه «عند وصول الطائرة تم اقتياد المتشاجرتين وهما زوجة عضو مجلس أمة سابق وإعلامي شهير والمضيفة حيث ادعت كلتاهما إنها السبب بالمشاجرة وتمت إحالتهما لمخفر جليب الشيوخ حيث تبعية المطار وسجلت قضية مشاجرة واعتداء بالضرب بوشر التحقيق فيها».


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