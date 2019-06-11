«العسكري السوداني»: النت لن يعود إلى السودان

أقر المجلس العسكري الانتقالي في السودان بحدوث تجاوزات من قبل ضباط بالقوات النظامية خلال عملية فض الاعتصام التي جرت في 29 رمضان.

وأبلغ رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي، شمس الدين كباشي صحيفة "الإنتباهة" الإلكترونية في حوار ينشر في وقت لاحق أن المجلس العسكري الانتقالي شكّل لجنة برئاسة لواء حقوقي، وذلك للتحقيق في "التجاوزات".

وأكد كباشي في هذا السياق أن "الضباط سيتم تقديمهم لمحاكمات خلال 72 ساعة".

وكشف المسؤول السوداني في ذات الوقت عن شروط للمجلس للتفاوض مجدداً مع قوى الحرية والتغيير ومنها، رفع العصيان المدني ووقف ما أسماه بالأحاديث السلبية في الإعلام حول "جثث فض الاعتصام".

اللافت أن كباشي وفق المصدر أعلن كذلك أن الإنترنت لن يعود في الوقت الراهن، وقال في هذا الشأن: "لن يرجع قريباً لأنه مهدد للأمن القومي".