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فيديو.. رانيا يوسف ترقص في الشارع بفستان أحمر

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رانيا يوسف
رانيا يوسف

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مدرسة

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الشارع

رانيا يوسف

نشرت الفنانة رانيا يوسف، مقطع فيديو لها من حفل تخرج ابنتها “ياسمين”، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”.

وظهرت رانيا في الفيديو وهي تؤدي وصلة رقص أمام مدرستها ووسط صديقاتها احتفالًا بتخرجها.

وقد انهالت عليها التهاني بتخرج ابنتها من المدرسة، وحظى الفيديو على إعجاب عدد كبير من جمهور ومتابعي “رانيا”، التي علقت: “عملنا الشاق أثمر عنه التهاني، أخيرا أنتِ تتخرجين”.

يذكر أن ياسمين هي ابنة رانيا يوسف من طليقها المنتج محمد مختار.




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