الصين تهدد أمريكا بسبب التصعيد التجاري: سنرد بقوة

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خالد الشرقاوي - وكالات

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حذرت بكين واشنطن بعد تصريحات حادة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تصعيد التوترات التجارية، وقالت إنها سترد بقوة إذا أصرت واشنطن على التأجيج.

وقال "ترام"، أمس الاثنن إنه مستعد لفرض دفعة جديدة من الرسوم العقابية على الواردات الصينية إذا لم تحرز المحادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في أوساكا أي تقدم.

وكرر ترامب أنه مستعد للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ في قمة مجموعة العشرين في اليابان نهاية يونيو الجاري، لكن الصين لم تؤكد.

والأسبوع الماضي حذر ترامب من أنه قد يستهدف واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار برسوم جمركية جديدة إذا لزم الأمر، وذلك بعدما زاد مطلع مايو الماضي الرسوم على واردات صينية بـ200 مليار دولار.

وتصاعدت التوترات بين واشنطن وبكين بحدة في مايو، بعد أن اتهمت إدارة ترامب الصين بالتراجع عن تعهداتها بتعديلات هيكلية في الاقتصاد بعد محادثات تجارية امتدت لأشهر.


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