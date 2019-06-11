عمرو دياب يشكر تركي آل الشيخ: أتاح لي فرصة عظيمة

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محمد فضل- متابعات

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عمرو دياب

فرصة

تركي آل الشيخ

افتتح النجم عمرو دياب حفلته في جدة، بكلمة "وحشتوني" للجمهور الذي بلغ عدده 6 آلاف شخص.

ويأتي الحفل الغنائي للفنان عمرو دياب، ضمن سلسلة حفلات "موسم جدة" هذا الصيف، في مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة". وذلك بحسب "العربية نت".

وقدمت الحفل المذيعة جيسي كرم، التي عبّرت عن سعادتها لزيارة المملكة لأول مرة، مستهلة الحفل بالشكر والامتنان لهيئة الترفية لإتاحة هذه الفرصة.

من جهته شكر عمرو دياب، تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية، قائلاً: أشكر صديقي الشاعر على إتاحة الفرصة لي لمقابلة هذا الجمهور في جدة المدينة التي أحبها".

واستمتع الجمهور بوصلات من أشهر أغنياته، مثل "تملّي معاك" التي رددها الحضور، و"قمرين"، وكذلك "هي عامله إيه"، وكانوا يهتفون له بـ "ميال ميال"، حتى غناها وسط تفاعل كبير.

ومن المقرر أن يستمر "موسم جدة"، في الفترة من 8 ، حتى 18 يونيو 2019، وقد افتتحت المطربة الإماراتية أحلام، نسخة هذا الموسم على مسرح الجوهرة في مدينة الملك عبد الله الرياضية، ويستهدف الموسم مختلف الفئات العمرية من العائلات والأفراد على السواء، وذلك في مسعى لدعم قطاع الفعاليات والمناسبات كأحد أهم الصناعات الحيوية التي تثري الاقتصاد الوطني السعودي، وتعزز مكانة مدينة جدة باعتبارها إحدى أهم الوجهات السياحية، إضافة إلى تسليط الضوء على تراثها البحري وموروثها الثقافي والفني العريق.


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