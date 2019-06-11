  • الثلاثاء 11 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر06:43 م
بحث متقدم
بنك مصر

قرض حسن بدون فوائد لجميع العاملين بالدولة

ممرضات بالسعودية

السعودية تعلن عن حاجتها لـ1000 ممرضة من هذه الدولة

البيت الأبيض

مصر توافق على حضور مؤتمر البحرين حول فلسطين

الحرب التجارية بين أمريكا والصين

الصين تهدد أمريكا بسبب التصعيد التجاري: سنرد بقوة

عمرو دياب وتركي آل الشيخ

عمرو دياب يشكر تركي آل الشيخ: أتاح لي فرصة عظيمة

ريهانا وحسن جميل

«ريهانا» تعترف بعلاقتها مع رجل أعمال سعودي وتفجر مفاجأة

«السيسي» وقائد القيادة المركزية الأمريكية

«السيسي» وقائد القيادة المركزية الأمريكية يبحثان تعزيز التعاون العسكري

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

المعاشات

«البرلمان» يوافق نهائيًا على قانون زيادة المعاشات

البترول - أرشيفية

«البترول»: مصر تصل لأعلى إنتاج بترولي في تاريخها

مشادة في اجتماع "إسكان النواب"

الحياة السياسية

مجلس النواب
مجلس النواب

متابعات ـ محمد عبدالرحمن

أخبار متعلقة
#

وزارة النقل ترفع كفاءة الطرق بالمحافظة لمنع عشرات الحوادث

#

أول ظهور لـ"كامل الوزير" فى البرلمان

#

عبدالعال: ظاهرة العشوائيات لا توجد إلا في مصر

#

خناقة بين «المالية» و«التموين» تحت قبة البرلمان

نشبت مشادة كلامية باجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، بين النائبين محمد عبدالغني وأمين مسعود، أثناء مناقشة مشروع قانون إلغاء عقود الإيجارات القديمة للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية.

بدأت المشادة بسبب تمسك النائب محمد عبدالغني برفض تعديل القانون ليشمل كل الوحدات المؤجرة لغير غرض السكن، وأن يتم تطبيقه فقط على الأشخاص الاعتبارية، وهو ما جاء بالقانون الذي تقدمت به الحكومة.

وعندما جاء دور النائب أمين مسعود في الكلمة، قال إن اللجنة سبق وصوتت بالموافقة على التعديل في جلسة أمس الأول "ماينفعش واحد ماكنش حاضر وييجي يتكلم" في إشارة إلى النائب محمد عبدالغني، ليقاطعه الأخير قائلا: "مفيش حاجة أسمها واحد أنا عضو مجلس نواب ومن حقي اتكلم واللى بتعملوه ده تهريج"، ورد "مسعود" منفعلاً وضرب بيده أكثر من مرة على الطاولة: "أنت جاي تبوظ اللجنة"، ليرد "عبدالغني" قائلا: "أفضل خبط للصبح"، فتوجه "مسعود" منفعلاً للنائب، ليرد "عبدالغني": "أنت هتضربني ولا إيه"، وتدخل النواب لفض الاشتباك بين النائبين.

وأمام اعتراضات النواب أعاد رئيس اللجنة التصويت على المادة، ليوافق عليها أغلبية النواب، ورفض 5 نواب فقط، وهم محمد عبدالغني وخالد عبدالعزيز ومحمد إسماعيل وعادل بدوي وإيهاب منصور.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. عمر بن عبد العزيز (17)

محمود سلطان

السودان.. إلى أين؟

فراج إسماعيل

5يونيو من حيدر باشا إلى(ابن أخته)

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» «صلاح» ضمن أغلى 100 رياضي في العالم
» مهاجم بورتو على رادار ليفربول الإنجليزي
» صورة.. «البلدوزر» يتحدى محمد صلاح
» الأمم المتحدة تطلب موظفين من 9 دول عربية
» مقتل 6 مدنيين في تفجير عبوة ناسفة جنوبي أفغانستان
» «رينارد» يعلن القائمة النهائية لمنتخب المغرب
» وديًا.. كوريا الجنوبية تتعادل إيجابيًا مع إيران
» فلكي يكشف عن خطر يهدد الأرض
» تحذير مهم لـ"الأرصاد" من طقس الغد
» غدًا.. الحكم على المتهمين بـ"محاولة اغتيال السيسي"
» حملة للقضاء على الحشرات والبعوض بالمدن السياحية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • مغرب

    07:04 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب
كومبارس
.
عفو رئاسي (أرشيفية)